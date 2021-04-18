شكرا لقرائتكم خبر عن هذه القيمة من فاتورة الكهرباء مخصصة لدعم الإذاعة والتلفزيون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على دعم مادى يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء الشهرية من جميع المشتركين سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى، وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوريد المبالغ شهريا للإذاعة والتلفزيون، ووفقا لقواعد لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكى الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب، وهى كما يلى:

‌- رسم إذاعة:

بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة فى باقى الأغراض وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.

- الضريبة النوعية:

1) ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

3) 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكى الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب، وهى كما يلى:

‌- رسم إذاعة: بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة فى باقى الأغراض وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.

- الضريبة النوعية:

1) ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

3) 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.