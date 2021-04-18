شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو السعود.. ساحر الأكورديون ومبدع الموسيقى التصويرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب الموسيقار الكبير الراحل حسن أبو السعود دور البطولة فى تحويل المقطوعات الموسيقية لعلامات محفورة فى الأذهان، فهو يعتبر أحد أهم صناع الموسيقى بلغت ألحانه نحو 1500 عمل.

ووضع الفنان الراحل الموسيقى التصويرية لنحو 85 فيلما سينمائيا وعملا تليفزيونيا أبرزها تتر مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" وموسيقى فيلم "سلام ياصاحبى" وأغنية "يا بنت السلطان" لأحمد عدوية.

ولد حسن أبو السعود فى مدينة المحلة الكبرى عام 1948، بدأ مسيرته الفنية كعازف أكورديون فى "فرقة صلاح عرام" الموسيقية ودرس الموسيقى الغربية على يد مدرس يابانى.

لحن ساحر الأكورديون كما لقبه محبيه لمعظم المطربين مثل هانى شاكر ومحمد منير وراغب علامة وسميرة سعيد، وانضم لنقابة الموسيقيين حتى صار نقيباً لها فى العام 2004 يرجع له الفضل فى رفع معاشات الموسيقيين وتوفى فى 17 أبريل 2007.