شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري : صوت نافس كبار نجوم الغناء في «أصوات السماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «أصوات السماء»، قصة أحد أبرز المنشدين المصريين، والذي لمع نجمه في عالم السينما ونافس كبار نجوم الغناء.

«أصوات السماء»، برنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، فيما يشبه الأمسيات الرمضانية، يتناول قصص قراء القرآن والمنشدين المصريين، ومحطات مجهولة في حياتهم.

ويذاع يوميًا في رمضان عبر منصات المصري اليوم المختلفة، الساعة 8 مساءً.

للاستماع من

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

Pocket Casts

SoundCloud