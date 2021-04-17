شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك وسحورك.. التضامن توزع 4 آلاف وجبة بقرى بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، توزيع 4000 الآف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الرعاية، ضمن مبادرة «فطارك وسحورك» التي تنفذها المديرية، بواقع 1000 وجبة يوميًا، منذ اليوم الثاني لشهر رمضان. ونشرت مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيانًا يشير إلى جولة لـ«وكيل الوزارة» خلال توزيع 1000 وجبة، اليوم السبت، بقرية تزمنت الغربية وعزبة المدير بمركز بنى سويف ودار كبار بلا مأوى، بمدينة بني سويف، ضمن المبادرة.

وكشفت وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، في تصريحات صحفية، أن المديرية قامت، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين للمديرية بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة، وأشارت إلى أن مبادرة «مطبخ التضامن» تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.