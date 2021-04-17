شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍ فى المهد في أبشواي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بإزالة حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة أبشواي، إنه قد تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية عزبة اللواج التابعة للوحدة المحلية بشكشوك ارض ائتمان زراعي على مساحة ١٧٥م عبارة عن أساسات وأسوار وتمت الإزالة في حضور مدير الجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بالإضافة إلى المرور على المقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات لافتا إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع ٢٨٠ طن قمامة ومخلفات.



وقال إن الحملة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري التابعة ورفع القمامة من نقاط التجميع والمقالب الوسيطة ونقل محتوياتها إلى المقلب العمومي

بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للمعدات وسيارات نقل القمامة لتجنب تعطل العمل بمنظومة النظافة، مشيرا إلى قيامه بمتابعة الأعمال اليومية لقسم الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة الإنارة العامة خلال الفترة الصباحية ومتابعة مستوي الإنارة العامة خلال الفترة المسائية، حيث أمر بارسال سيارة الكهرباء لعمل الصيانة الدورية أول مدخل سنرو القبلية من الطريق السياحي أبشواي الفيوم، فضلاً عن تركيب عدد ١٠ كشافات ليد بالطريق.