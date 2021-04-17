شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ميدانية تتفقد منشآت تستخدم موادا خطرة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتشكيل لجنة ميدانية لتفقد المنشآت التي تستخدم وتزاول أنشطتها باستخدام مواد خطرة برئاسة مساعد رئيس المدينة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للمنشآت المخالفة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للمرور الميدانى على كافة القطاعات الخدمية، بجانب تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.