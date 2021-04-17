شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. آخر فرصة لتظلمات «سكن لكل المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن اليوم الأحد، آخر فرصة لتلقى طلبات التظلم للمواطنين الحاجزين، ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية- سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضى الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان وكراسة الشروط.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، قد أسفرت

عن مطابقة 205182 طلبا للشروط بشكل مبدئى، وعدم مطابقة 96672 طلبا للشروط بشكل مبدئى، بينما يجرى الانتهاء من فحص وفرز 2118 طلبا.

وأضافت، أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن: أولهما، من خلال الدخول على الرابط الإلكتـرونى https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على «نتيجة الفرز» لمعرفة موقفه الذى ينحصر بين ثلاثة احتمالات: (1) مُنطبق (2) غيـر مُنطبق وأسباب عدم الانطباق (3) الرقم غيـر مُسـجل (وذلك للمواطنين الجارى الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه). أما الوسيلة الثانية: فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم «9311»، وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ ثلاثة جنيهات، إلى جانب هذا سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فيجب عليهم الالتزام بسداد أولى الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقًا لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (ثلاث سنوات)، حيث بدأ سداد الدفعة الأولى فى الأول من إبريل الجارى، وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، تجنبًا لاحتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر فى حالة التأخر عن سداد أى دفعة، بعد انتهاء فترة السماح المُقررة.

وفيما يتعلق بالمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط، أوضحت مى عبد الحميد، أنه تقدم 68235 مواطنًا بطلبات تظلم حتى تاريخه، وتم قبول طلبات تظلم 29002 مواطن، وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض طلبات تظلم 5172 مواطنًا بسب عدم استيفاء المستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة منهم بشكل صـحيح، وجار الانتهاء من الرد على باقى طلبات التظلم الحالية فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجارى. مُشيرة إلى أن إمكانية التظلم لأول مرة أو مرة أخرى لاستيفاء المُستندات المطلوبة من المواطنين لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، مُتاحة حتى نهاية فترة التظلمات غدا الأحد الموافق 18 إبريل 2021، أما فى حالة عدم رغبة المواطن فى التظلم فيمكنه استرداد مقدم جدية الحجز من أى مكتب بريد مُميكن.

وبالنسبة للمواطنين الذين لم تصلهم رسائل نصية بنتيجة الفرز حتـى تاريخه، قالت الرئيس التنفيذى للصندوق، إنه جار إنهاء إجراءات فحص وفرز مُستنداتهم، نظرًا لوجود مشاكل فنية بطلباتهم بسبب سبق حجزهم بمشروعات أخرى، وسيتم التعامل معهم بنفس الإجراءات السابق ذكرها طبقًا لنتيجة الفرز، بحيث سيتم إرسال رسائل نصية لهم تباعًا تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم، فور صدور قرار الانطباق أو عدم الانطباق، ففى حالة غير المُنطبق عليهم الشروط ستتضمن الرسالة النصية الفترة الزمنية الخاصة بإتاحة تقديم طلب التظلم على الموقع الإلكترونى للصندوق، كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفى حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم، فسيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم، طبقًا للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات)، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).