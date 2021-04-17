شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ١١ محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «شباب الخير» التى أطلقتها الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة رمضان، تضمنت المرحلة الأولى لها 35 سيارة نصف نقل ثلاجة حمولة 2 طن فى 11 محافظة.

وأضاف شعراوى، بحسب تقرير تلقاه بشأن آخر مستجدات المبادرة، أنها وصلت إلى القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ، خلال الأربعة أيام الماضية، ومن المقرر لها الوصول إلى باقى محافظات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجارى، وهى: البحيرة والمنيا والغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وسوف تستمر لمدة 4 أشهر.

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 4 أيام منذ إطلاق المبادرة ببيع نحو ٤٤ طن لحوم ومنتجات الدواجن، و٢٥ طنًا من المنتجات الأخرى، مثل الزيت والسكر والأرز و«المكرونة» والسمن البلدى وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق، واستفاد منها حتى الآن أكثر من ١٢ ألف مواطن فى المحافظات الأربع التى بدأت فيها المبادرة.

وأضاف أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى انطلقت بها إقبالاً من المواطنين على عملية الشراء، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق، علاوة على جودة المنتجات المعروضة والتى تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وقال وزير التنمية المحلية إن سيارات المبادرة ستركز بصفة أساسية على المناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المبادرة فى مراحلها الثلاث ستوفر حوالى 396 فرصة عمل للشباب.