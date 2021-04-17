شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ : لم نرصد تجاوزات في صلاة التراويح لليوم السادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم المصلون في سادس ليالي أداء صلاة التراويح بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية الأوقاف أي مخالفات، وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في الليلة السادسة على التوالي من ليالي شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الآلاف من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، أدوا صلاة تراويح مساء اليوم السبت، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات واحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.