شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية»: انخفاض إشغالات الفنادق فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ساهم فى انخفاض حاد بمعدلات الإشغال بالفنادق على مستوى المحافظة، لتصل لمعدل غير مسبوق على الإطلاق من الانخفاض.

وأضاف «المانسترلى» لـ«المصرى اليوم» أن معدل الإشغالات فى الفنادق لا يتعدى 15% ومعظمهم من الأجانب المقيمين فى الإسكندرية من العاملين بالمشروعات الاستثمارية وغيرها، فيما لا تتعدى نسبة الإشغال من المصريين 5%، نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بشكل مخيف.

وأوضح أن عدد الغرف الفندقية التى جرى تسكينها حاليًا لا تتعدى 2000 غرفة من إجمالى 7200 غرفة فندقية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن نسب الإشغال «ضعيفة للغاية» خاصة فى شهر رمضان وتزامنا مع فيروس كورونا، لا سيما أن الوباء العالمى يعد عاملًا مؤثرًا بالسلب بشكل كبير.

وتابع: «نأمل أن يكون هناك تشغيل منطقى وعودة للنشاط فى القطاع حتى لو بنسبة 45% من الطاقة الفندقية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وأن الحجوزات الخاصة بعطلة العيد ضئيلة للغاية لا سيما أن السائح المصرى فى العادى يتخذ القرار فى وقت متأخر»، مشدداً على أن القطاع السياحى فى أشد الحاجة إلى عودة قوية للنشاط خاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف.

وراهن على المبادرات الترويجية التى تتبناها وزارة السياحة فى الفترة الحالية لدعم القطاع السياحى، الذى تأثر بتداعيات جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بالتشجيع على السياحة الداخلية، من بينها مبادرة «شتّى فى مصر»، بالإضافة إلى أن الوزارة تعكف على وضع خطط استراتيجية للنهوض بالقطاع، وسط رهانات على تعافٍ تدريجى، مدعوم ببدء توزيع اللقاحات حول العالم.

وأعرب عن أمله بتحسن حركة السفر فى الربع الثانى من 2021، بما يخدم القطاع السياحى فى مصر، لافتا إلى أن قطاع السياحة، وهو إحدى دعائم الاقتصاد المصرى الرئيسية، حقق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار فى 2020، مقارنة بـ13.03 مليار عن الإيرادات المحققة فى 2019، واستقبل نحو 3.5 مليون سائح، بينما فى عام 2019 بلغ عدد السائحين حوالى 13 مليون سائح.