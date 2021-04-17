شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تحت إشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تطهير وتعقيم ونظافة، بحضور الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، وأحمد عيسى، والسيد عبدالستار، نائبا رئيس مدينة دسوق، وحاتم فوزي البري، إمام وخطيب مسجد الدسيوقي وشارك في أعمال التطهير والتعقيم العمال بمجلس مدينة دسوق، ووحدة الملاريا بدسوق.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن أعمال التعقيم والتطهير والرش مستمرة قبل وعقب كل صلاة، ولكن اليوم هي حملة على مستوى الجمهورية للمساجد الكبرى، وبدأنا هنا بمحافظة كفر الشيخ بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وتم رش وتعقيم وتنظيف داخل المسجد وخارجه، مشيداً بأهالي المحافظة لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات أي مخالفات لا في الصلوات الخمس ولا في التراويح، واتباعا لتعليمات وزير الأوقاف أغلقت الأضرحة ومنعت التجمعات وأغلقت دور المناسبات.