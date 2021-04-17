شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تعلن الاحتفال بعيد القيامة في الساحة المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية، عن احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت ١ مايو المقبل الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، القاهرة.

قال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: «بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن ينقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ».

أضاف «إدوارد»: «أن برنامج الاحتفال يضم مجموعة من الترانيم لفريق (الحياة الأفضل)، وكلمة لراعي الكنيسة القس يوسف سمير وفقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وكلمة الاحتفال للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر».