شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الخليج 365 لتوثيق جرائم الإخوان فى اعتصام رابعة المسلح.. تهديدات الإرهابيين للمصريين بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت جماعة الإخوان الإرهابية على تهديد المصريين والتوعد بالقتل لكل من يعارضهم ويعلن رفضه لممارساتهم الشاذة، فقد اتبعت جماعة الإخوان سياسة الترهيب والتهديد لمحاولة العودة للمشهد السياسى مرة أخرى بعد عزلهم وبعد أن أسقط المصريون حكم الجماعة فى ثورة 30 يونيو.

وشهدت منصة الإرهاب فى اعتصام رابعة، فى قلب مدينة نصر، وأسموها "اعتصام رابعة"، فكانت منصة رابعة العدوية ساحة لإطلاق التهديدات والتحريض والتوعد بالقتل والسحل.

عاصم عبد الماجد: الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصلة ولابد أن ندوس الآن على السكين

تزامنا مع هتافات الإخوان فى محيط اعتصام رابعة العدوية "لا تراجع لا استسلام حتى يحكم الإسلام" وكأننا نعيش فى دولة بوذية، صعد عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية على منصة رابعة لينضح ما فى داخله من إرهاب وتهديد، ويواصل شغبه وعنفه ويصف المؤيدين لـ30 يونيو بـ "الثورة المضادة والمشاركون فيها عملاء وخونة"، ويؤكد أن غالبية المعتصمين فى رابعة العدوية ليسوا إخوان أو سلفيين بل هم اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم هكذا وصف المعتصمين فى رابعة العدوية.

ومن ضمن ما قاله أيضا: "الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصلة ولابد أن ندوس الآن على السكين"، الطريف فى الأمر، أن عاصم عبد الماجد قال إن 30 يونيو قد ذهبت إلى غير رجعة قبل أن تبدأ وعلينا الآن أن نفكر فيما بعدها.

صفوت حجازى: "اللى هيرش مرسى بالمية هنرشه بالدم"

كما خرج صفوت حجازى برائحة الدم يصول ويجول ويهدد ويتوعد ويعلل كلامه بأن محمد مرسى هو أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، ولم ينتبه إلى أن المصريين الذين خرجوا فى 25 يناير كان أكثر منهم فى 30 يونيو لإسقاط حكم المرشد، ومن ضمن تهديداته الصريحة لأهل مصر، قوله: "أقولها مرة أخرى، الرئيس محمد مرسى الرئيس المصرى اللى هيرشه بالمية هنرشه بالدم"، وقد قوبلت كلمات الدموية من أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية بتهليل وتكبير من قواعد الجماعة.

طارق الزمر: "سنسحقهم"

طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، والهارب حاليا فى قطر، هدد من أعلى منصة رابعة العدوية هدد الشعب المصرى بقوله: "سنسحقهم يوم 30 يونيو وستكون الضربة القاضية" - فى إشارة منه إلى معارضى جماعة الإخوان والمتمثلة فى ذلك الوقت فى غالبية الشعب المصرى، تهديدات طارق الزمر تناقلتها وقتها قنوات جماعة الإخوان وروجتها على أعلى مستوى، للتأكيد على المبدأ الذى قرروا اتخاذه آنذاك والممثل فى الجملة البسيطة "يا نحكمكم يا نقتلكم".

البلتاجى: مرسى يرجع.. الإرهاب فى سيناء يتوقف

لعلك تتذكر كلمات محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، التى جاءت صريحة وكاشفة عن إرهاب الإخوان، فالرجل قال نصا أمام الكاميرات ووسط إخوانه إن ما يحدث فى سيناء هو رد فعل على عزل محمد مرسى، ويتوقف فى اللحظة التى يعلن فيها عودة مرسى، اللافت أنه منذ هذا التصريح والإرهاب تصاعد فى سيناء بشكل فج حتى أعلنت الدولة المصرية عن العملية سيناء 2018 التى تقوم فيها القوات المسلحة المصرية والشرطة جهود عظيمة للقضاء على الإرهاب.