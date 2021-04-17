بعد أسبوعين من الحادث.. ارتفاع ضحايا سقوط توك توك في بيارة إلى حالتي وفاة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور أسبوعين على وفاة طفلة متأثرة بإصابتها إثر سقوط مركبة توك توك في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتها و3 من أشقائها، توفي اليوم السبت، شقيقها داخل المستشفى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مركبة توك توك، في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف.

وتبين أنه حال سير دراجة بخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده قائدها ما أسفر عن انقلابها في بيارة، وأسفر الحادث عن إصابة مستقلي التوك توك وهم 4 أشقاء.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.