الجنايات تبرئ أسامة الشيخ وآخرين من تهمة الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

برأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وابنة عم سوزان مبارك و٢ آخرين، من تهمة الكسب غير المشروع.

كان أحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع كلًا من أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير أحد البنوك الخاصة، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك استثماري إلى محكمة الجنايات.

كان الكسب غير المشروع أصدر قرارًا في عام 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أسامة الشيخ، ومنير فهمي نائب مدير أحد البنوك الخاصة، وأسماء ثابت، موظفة بوزارة التخطيط، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك استثماري، لعدم كفاية الأدلة على اتهامهم باستغلال النفوذ في تضخم الثروة