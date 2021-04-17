الحرارة 40 ونصائح مهمة لتجنب الحر.. الأرصاد تطلق تحذيرًا جويًا لطقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا جويًا غدًا الأحد، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتقترب من 40 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.

لذلك تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

1- عدم التعرض لآشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وأبحث عن الظل.

2- الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

3- تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

4- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

5- شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

6- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

7- ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.