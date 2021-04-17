المؤشرات خطيرة.. برلماني يحذر من تخزين أدوية المناعة قبل اشتداد موجة "كورونا" الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّر المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، من خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لدول العالم من الدخول في موجة أخرى أشد عنفًا من فيروس كورونا.

وقال الجندي، في بيان له اليوم السبت، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا يتطلب من المواطنين أخذ الحذر والالتزام الشديد بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي خارج المنزل؛ لتجنب تفشي الفيروس، ومن ثم زيادة معدل الإصابات اليومي.

وشدد النائب على الحذر من التجمعات الكبيرة وازدحام الأسواق خلال شهر رمضان، مضيفًا أن احتمال دخول العالم موجة أخرى من فيروس كورونا مؤشر خطير يستلزم من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم التهاون بالالتزام بالتعليمات الوقائية، وذلك حتى تمر تلك الأزمة بسلام على الجميع.

وانتقد الجندي تكرار محاولة البعض تخزين أدوية المناعة والمسكنات، مطالبًا بمنع صرف أي أدوية خاصة بالمناعة أو الفيتامينات أو المسكنات أو بروتوكولات العلاج دون روشتة طبيب، وصرفها بكميات محدودة؛ منعًا من نقصها أو وجود عجز في بعض الأنواع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه من الضروري التشديد على اقتصار صرف الأدوية ذات الصلة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا من الصيدليات العامة فقط، ومنع تداولها في الصيدليات الخاصة، وذلك حتى لا تحدث أزمة جديدة ويتم حرمان المواطنين المرضى من العلاج في ظل وجود بعض التصرفات الخاطئة من المواطنين الناجمة عن قلقهم وخوفهم من الإصابة بالفيروس، سواء تخزين الأدوية أو بيعها في السوق السوداء أو تخزينها في المنازل وقت الحاجة بالمخالفة لدواعي استعمالها.