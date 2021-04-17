شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري : الطب أبرز مهن أم المؤمنين عائشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن السيدة عائشة، زوجة النبي الكريم، كانت من السيدات التي تصنف كـ«طبيبة» مشيراً إلى أن أم المؤمنين رضوان الله عليها جمعت بين عدد من العلوم والمعارف وكانت تحظي من القبول بدرجة كبيرة.

وأضاف الأزهري خلال برنامج «رجال حول الرسول» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن السيدة عائشة كانت تتفرد بـ 40 خاصية عن كل الصحابة الكرام، وفقا لما ورد في كتاب الإمام الزركشي، موضحا أنها كانت تعقد مثل ما يعرف اليوم الندوات، وكانت تعقد نقاشا علميا مع الصحابة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن من أبرز المهن التي تفردت بها السيدة عائشة بعد الشعر والحديث، هو مهنة الطب.