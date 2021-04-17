«اقتصادية النواب»: الحكومة أحبطت مخططات المتآمرين عي أموال الوقف

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: الحكومة أحبطت مخططات المتآمرين عي أموال الوقف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف ومصروفاتها، دليل على أن أموال الوقف في أيدي أمينة.
أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على الشائعات المغرضة التي يرددها أصحاب النفوس الضعيفة، أحبط مخططات المتآمرين على الوطن والذين يشككون في أي منظومة ناجحة، لاسيما أن هيئة الأوقاف حققت معدلات إيرادات الأعلي في تاريخها ما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت أن هيئة الأوقاف تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، ما يكشف زيف كافة الادعاءات .
وأشاد «عبدالحميد» بتشديدات وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده على قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.
وأكد أن قيام وزير الأوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز، قائما بأعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة أنه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الإيرادات.
وأضاف أن وزير الأرقام استطاع للمرة الأولى وضع أول أطلس يضم جميع أراضي وأملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.
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