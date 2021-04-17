شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: الحكومة أحبطت مخططات المتآمرين عي أموال الوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف ومصروفاتها، دليل على أن أموال الوقف في أيدي أمينة.

أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على الشائعات المغرضة التي يرددها أصحاب النفوس الضعيفة، أحبط مخططات المتآمرين على الوطن والذين يشككون في أي منظومة ناجحة، لاسيما أن هيئة الأوقاف حققت معدلات إيرادات الأعلي في تاريخها ما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن الحكومة أكدت أن هيئة الأوقاف تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، ما يكشف زيف كافة الادعاءات .

وأشاد «عبدالحميد» بتشديدات وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده على قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.

وأكد أن قيام وزير الأوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز، قائما بأعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة أنه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الإيرادات.

وأضاف أن وزير الأرقام استطاع للمرة الأولى وضع أول أطلس يضم جميع أراضي وأملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.