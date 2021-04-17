شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف عدد العقارات والتعويضات التي تمت إزالتها على الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن إجمالي تعويضات أعمال التوسعة والتطوير الشامل للطريق الدائري حتى الآن، بلغت 250 مليون جنيه، موزعة على مناطق وأحياء، السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام.

وأضاف خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للعقارات التي تم تعويض أصحابها في هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658، إلى جانب الأسر التي تم تعويضها، وبلغ عددها الإجمالي 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضي الفضاء، والمنشآت الأخرى، التي تم حصرها بكل دقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 137 عقارا في حي البساتين والواقعة في مسار توسعة الطريق الدائري، لافتا إلى استمرار استلام العقارات وكافة المنشآت الأخرى تباعا وتعويض أصحابها، لخدمة هذا المشروع القومي الكبير، الذي يخدم جميع المواطنين.