شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين الثروة الحيوانية في 5 مناطق بالوادي الجديد غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، السبت، عن تنفيذ الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، غدًا الأحد، في 5 مناطق بالمحافظة.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن لجان تحصين الثروة الحيوانية تنفذ أعمالها غدًا الاحد بمنطقة آبار البشندي بوحدة البشندي بمركز بلاط، ومنطقة آبار «بشندي الشرقية»، وكذلك المناطق التي تخلفت عن التحصين بوحدة بلاط، ومنطقة أولاد عبدالله بوحدة «تنيدة» التابعة لإدارة بلاط البيطرية، مشيرا إلى مواصلة أعمال الحملة بمنطقة بئر عبدالعظيم بوحدة قرية «النهضة»، ومنطقة الـ400 بوحدة الفرافرة ووحدة الأمل بمنطقة الكفاح بدائرة الفرافرة البيطرية.