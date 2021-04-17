شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: صيام يوم الشك ليس محرمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن يوم الشك هو 30 شعبان، ويجوز صومه متطوعا.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج «كُتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد: «يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت، وجاء النهي عن صيامه بنية الاحتياط سواء لكونه آخر شعبان أو أول رمضان».

وتابع: «أجاز بعض العلماء صيامه بنية التطوع المعتاد عليه وليس للاحتياط.. وصيام يوم الشك ليس محرما ويمكن صيامه تطوعا لكن دون وجود نية لاحتسابه أول أيام شهر رمضان».