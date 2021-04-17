أخبار مصر

المفتي: صيام يوم الشك ليس محرمًا

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: صيام يوم الشك ليس محرمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن يوم الشك هو 30 شعبان، ويجوز صومه متطوعا.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج «كُتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد: «يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت، وجاء النهي عن صيامه بنية الاحتياط سواء لكونه آخر شعبان أو أول رمضان».

وتابع: «أجاز بعض العلماء صيامه بنية التطوع المعتاد عليه وليس للاحتياط.. وصيام يوم الشك ليس محرما ويمكن صيامه تطوعا لكن دون وجود نية لاحتسابه أول أيام شهر رمضان».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا