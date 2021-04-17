شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، بثا مباشرا لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، وسط إجراءات احترازية.

ويشارك علماء الأزهر خلال شهر رمضان، في برنامج مكون من 30 حلقة تذاع على قناة "سي بي سي"، تشمل 15 حلقة فتاوى دينية، و15 أخرى قضايا شرعية، بواقع ربع ساعة لكل حلقة.

كما يشارك علماء الأزهر، في برنامج مكون من 30 حلقة على التليفزيون المصري، يشترك فيه كل من الدكتور ابو اليزيد سلامة والدكتور محمود الهواري والدكتور حسن يحيي، والثلاثة من علماء الأزهر الشريف، لمناقشة عدد من القضايا الفقهية والإفتائية والشرعية كل حلقة 15 دقيقة.