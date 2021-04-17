شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض سوداني يدفع رطوبة استوائية ترفع الحرارة لأكثر من 40 درجة.. حالة الطقس غدًا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كل الأنحاء، بينما يكون معتدلاً ليلاً على الأنحاء كافة، وتوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد وتوجد أتربة عالقة على مناطق من شمال سيناء وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأرجعت الهيئة ارتفاع درجة الحرارة إلي وجود نشاط للمنخفض الجوي السوداني والذى يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جنوب البلاد، لتصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة ويسود طقس شديد الحرارة، يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية، ويبدأ تكاثر السحب بشكل كبير على جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد.

وقالت الهيئة إنه تزداد فرصة سقوط الأمطار يوم الاثنين على جنوب البلاد بمنطقة شرق المجري الملاحي وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تزداد فرصة سقوط أمطار خفيفة الثلاثاء بشكل أكبر على مناطق من جنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة على جنوب الصعيد العظمي 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، مع وجود نشاط للرياح والرياح جنوبية شرقية.

بينما تكون درجة الحرارة على شمال الصعيد العظمى 40 درجة مئوية والصغري 23 درجة، وتوجد أتربة عالقة والرياح جنوبية شرقية.

وتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية للعظمى، و22 درجة مئوية للصغرى، وتوجد أتربة عالقة واتجاه الرياح جنوبية غربية أما على الوجه البحري تكون درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وتوجد أتربة عالقة والرياح جنوبية غربية.

وتوقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 38 درجة للعظمى و21 درجة مئوية للصغرى، ويوجد نشاط للرياح واتجاه الرياح جنوبية، بينما تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 37 درجة مئوية للعظمى و20 درجة مئوية للصغرى، وتوجد أتربه عالقة والرياح جنوبية شرقية، أما درجات الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وتوجد أتربة عالقة والرياح جنوبية شرقية.