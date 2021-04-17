شكرا لقرائتكم خبر عن هل مسحة كورونا تفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار الافتاء عن حكم إجراء مسحة فيروس كورونا خلال الصيام في شهر رمضان المبارك.

وذكرت دار الافتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر، سواء كانت عن طريق الأنف أو الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة.

وأضافت دار الافتاء أن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.