شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يبكي: «فقدان ابنى أكتر حاجة كسرتني وابتلاء كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكابتن أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن وفاة ابنه هى أكثر شىء عرضه للكسرة والابتلاء وكان صعب عليه جدًا فقدان طفله، ورد باكيًا عن شعوره بهذه اللحظات: «أصعب حاجة عدت عليا.. ده ابتلاء وده كان أكتر واحد بحبه في ولادي.. أكتر حاجة كسرتني».

وكشف احمد بلال، خلال تصريحات تليفزيوينة، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طفلة قائلا: «كنت بأكله وبعد 5 دقائق وجدته غارقًا في المياه، مضيفًا: «ابني رمى نفسه في الميه ومات».

وتابع: «دورت عليه ملقتوش لقيت أمي بتصوت.. أخدته المستشفى أنا كنت متأكد إنه ميت»، مشيرًا إلى أنه عاش 3 سنوات فاقد كل شىء بسبب وفاة ابنه.

كما أقر أحمد بلال، نجم النادي الاهلي السابق، بأنه شعر بالندم بعد عودته من الاحتراف للعب في النادي الأهلي ورفض اللعب للنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه شعر بالندم بسبب عدم مشاركته في اللعب بسبب حسام البدري، معقبًا: «اتعرض عليا فلوس في الزمالك قد اللي أخدتها من الأهلي 3 مرات».