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ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الصيام أو إخراج كفارة؟.. المفتي يجيب (فيديو)

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا حرج على المريض أو المسن الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء ولا الكفارة.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج «كُتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد، أن كل ذلك يسقط عنه طالما لا يستطيع أداء أي منها استنادًا للرأي الشرعي القائل بذلك.

ورد المفتي أيضا على سؤال عن الختمة للمتوفى، قائلًا: يجوز أن يهب المسلم ثواب الأعمال الصالحة للمتوفين سواء كانوا أقارب أو لجميع المسلمين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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