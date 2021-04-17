شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: «زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟».

وأجاب الدكتور على جمعة، على السؤال قائلا: الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج.

وأضاف جمعة أن شرب الحشيش حرام وشرب الخمر حرام، بل ومن الكبائر، وفيها حد ومن ارتكب فاحشة فحرام وفيها حد، إنما صيامه صحيح وإن كان ينقص ثوابه وصلاته لا تبطل، لأنه أدى أركان الصيام والصلاة.

ونصح جمعة بعدم الخلط بين أداء الفرائض والعبادات والمعصية، لأن كثيرا من الناس يقولون «أنا هروح النار هروح النار»، فيتركون فعل كل الفرائض والطاعات وهذا خطأ.