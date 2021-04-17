شكرا لقرائتكم خبر عن لورد بريطاني يوجه سؤالين إلى الحكومة البريطانية بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عضو مجلس اللوردات، وعضو المجموعة البريطانية المصرية، اللورد أندرو ستون، سؤالين إلى الحكومة البريطانية بشأن ملف سد النهضة، وذلك فى تعبير عن خطورة تطورات سد النهضة، ورغبة فى أن يكون لبريطانيا دورا فى إيجاد حل عادل ومتوازن لها. جاء السؤال الأول حول رؤية حكومة جلالة الملكة، لقرار حكومة إثيوبيا بشأن البدء في ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو 2020، دون اتفاق مع الدول الأخرى التي يمر من خلالها نهر النيل، وبشكل خاص مصر والسودان، وجاء السؤال الثاني حول كيفية التعامل مع اتخاذ إثيوبيا مزيدا من الإجراءات الانفرادية؛ ومدى إمكانية منع المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بسد النهضة؛ وما هو التقييم الذي أجرته حكومة جلالة الملكة، حول وضع المفاوضات متعددة الأطراف حول السد بقيادة الاتحاد الأفريقي؛ وما خطط الحكومة البريطانية حيال إثارة القضايا المتعلقة بإدارة النيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جانبه قال سمير تكلا المؤسس والأمين العام للمجموعة المصرية البريطانية، إن سؤال اللورد اندرستون عن سد النهضة يأتى فى أعقاب سؤال قدمه عضو بالبرلمان (وعضو أيضا بالمجموعة المصرية) الأسبوع الماضى عن نفس الموضوع، مشيرا إلى أن المجموعة تدرك المخاطر الكبيرة التى ستترتب على فشل الحل السلمي التفاوضى لمشكلة السد، ومن ثم ستضاعف جهودها من أجل دور بريطانى قوي، مع بقية المجتمع الدولي، للحيولة دون تدهور الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي.

استمرار أعمال إنشاء سد النهضة

استمرار إنشاءات سد النهضة الإثيوبى «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية

مفاوضات سد النهضة «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية