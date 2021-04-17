شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأقصر» يتفقد موقع انهيار منزل قديم بوسط المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، جولاتة الميدانية بالمدينة، السبت، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من حالة الشوارع ومتابعة انتظام سير الأعمال بالأحياء.

حيث تفقد رئيس مدينة الأقصر انهيار منزل قديم بشارع محمد فريد، مبني من الطوب اللبن غير مأهول بالسكان منذ فترة طويلة ودون حدوث إصابات، وذلك للاطمئنان على حالة المنزل والمنازل المجاورة، مضيفا أنه تفقد منافذ بيع المنطقة الجنوبية العسكرية للتأكد من توافر الخدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، والرضا عن مستوى الخدمة والأسعار .

في سياق متصل، تفقد رئيس مدينة الأقصر السوق الحضري، للاطمئنان على حالة السوق ومدى استعداده لاستيعاب باعة جائلين لرفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الاقصر .