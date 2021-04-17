شكرا لقرائتكم خبر عن 56 نشاط ثقافي في الوادى الجديد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية الثقافة في محافظة الوادي الجديد، تنفيذ 60 فاعلية ونشاطًا ثقافيًا في شهر رمضان على مستوى جميع مراكز المحافظة الإدارية.

قال محسن حسب وكيل وزارة الثقافة بالوادي الجديد، اليوم السبت، إن خطة المديرية في رمضان هذا العام، تتضمن تنفيذ 56 فاعلية وهي 6 مسابقات، 10 قوافل ثقافية، 10 أمسيات شعرية وفنية، 17 سهرة رمضانية، 4 عروض إنشاد ديني، 6 ورش فنية، 7 عروض فن شعبي وتخت شرقي.

وأوضح أن المديرية ستبدأ يوم الإثنين المقبل 19 أبريل، الموافق 7 رمضان، ولمدة أسبوع، تنفيذ مسابقة بحثية للكبار، بعنوان «الإعجاز العلمي واللغوي في القرآن»، ومسابقة فنون تشكيلية للأطفال، بعنوان «رمضان في الواحة»، ومسابقة دوري المعلومات للأطفال والكبار، ومسابقة «كل يوم سؤال»، ومسابقة «فزورتنا النهاردة» وتعلن تفاصيل المسابقة على صفحة المديرية عبر موقع الفيس بوك طوال شهر رمضان.