شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يناقش مشكلات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، اجتماع بحضور أشرف مصطفى سكرتير المدينة ،وعبدالحميد الكيلانى مدير التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر وحسين عبدالعزيز مساعد رئيس المدينة ورؤساء حي وسط وجنوب ومدير المتابعة الميدانية، ناقش خلاله عدة موضوعات تتعلق بالمواطن الأقصري من أبرزها الاستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على مطالبهم، وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة .

وخلال اللقاء أكد «لطفى» مناقشة وبحث آليات حل مشكلات شارع الصنايع وخط سير السرفيس، كما لفت سيادتة على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية والميادين ورفع كفاءة الشوارع، واستمرار حملات النظافة صباحاً ومساءاً حتى تظهر الشوارع بالمظهر اللائق .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام برضا المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وحل مشكلاتهم في أقرب وقت وبأسرع طريقة ممكنة.