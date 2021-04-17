شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق المصري يكشف تفاصيل إعادة إعمار جامع النوري في العراق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور صلاح هريدي أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، رئيس الفريق الفائز في المسابقة المعمارية الدولية لإعادة إعمار مجمع جامع النوري في الموصل بالعراق، تفاصيل المشروع المزمع تنفيذه لاحياء الجامع الأثرى والذى دمرته قوات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش»، أثناء انسحابها من الموصل.

وقال هريدي في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم عقب تكليف الجهة المختصة إعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرح وهي مرحلة دقيقة خاصة أنها تشمل أعمال ترميم وانشاءات وتدعيم بشكل معين للحفاظ على القديم وتنسيقها مع الجديد المزمع إنشائه.

وأوضح أن هذه النوعية من الأعمال تحتاج عناية خاصة أثناء التنفيذ خاصة وأن ترميم وتدعيم المبانى القديمة تخضع لأساليب هندسية وفنية خاصة تستغرق بعض الوقت للحفاظ عليها واعادتها كما كانت باعتبارها اثر، مشيراً إلى أنه من ضمن شروط المسابقة أن يتم التعاون بالشراكة مع متخصصين عراقيين اثناء التنفيذ.

وتابع: «القصة ليست مجرد إحياء المسجد الأثري ومنارته الشهيرة المعروفة بالحدباء ولم يتبق سوي قبته المتضررة وصف أعمدة، ولكن المسابقة تضمنت إضافة قطعة أرض مجاورة للمسجد ليصبح مجمعا دينيا تعليميا ثقافيا ذا دور مجتمعي، وجاءت فكرة المشروع بتبني دور الأفقية كوسيلة للتواصل والربط وتحقيق البعد الاجتماعي ونبذ الفرقة، كما كان هناك اجتهاد في المشروع للحفاظ على الذاكرة الجمعية البصرية للمكان عن طريق الحفاظ على المسجد داخليا وخارجيا كما كان مع التدخل ببعض التحسينات فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية والمساحة دون الإضرار بالهوية البصرية للمكان.

وأشار إلى أن اللقطات التي تم عرضها للمشروع ربما قد تكون سببت بعض الارتباك عند البعض للخلط بين ما تم ترميمه والحفاظ عليه وما تم استحداثه من مبان تعليمية وثقافية فيما تم اضافته من مساحة أرض اضافية للمشروع ليتحول لمركز إشعاع ثقافي وديني وتعليمي ومجتمعي ذى رسالة وفلسفة.

لإزالة آثار عدوان "داعش" .. رئيس الفريق المصري يكشف تفاصيل اعادة اعمار جامع النوري بالعراق (صور)

لإزالة آثار عدوان "داعش" .. رئيس الفريق المصري يكشف تفاصيل اعادة اعمار جامع النوري بالعراق (صور)

لإزالة آثار عدوان "داعش" .. رئيس الفريق المصري يكشف تفاصيل اعادة اعمار جامع النوري بالعراق (صور)