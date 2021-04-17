شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية في مدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المحال التجارية وكذلك مدى التزام المحال بالتراخيص المحددة لهم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثاني.

شملت الجولة تفقد شوارع البحر، النحاس، المحطة، المديرية، السكة الجديدة، الجلاء، سعيد، محب، الحلو، الكورنيش، بطرس، توت عنخ آمون، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتحرير محاضر المخالفين ورفع كافة الإشغالات بالشارع والمتعدية على حرم الطريق العام والمتسببة في عدم سيولة الحركة المرورية، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وخاصة في محيط السيد البدوي.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ٢٥ الجلاء موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل ٣٠ يونيو، وكذلك أعمال رصف كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.