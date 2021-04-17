شكرا لقرائتكم خبر عن طالع منطقتك.. كيف تحصل على تراخيص البناء الإلكترونية والرسوم بالإسكندرية؟ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استبدال كافة التراخيص الورقية المعتمدة من المركز التكنولوجي للخدمات أو المراكز التكنولوجية بالأحياء وتشتمل على محال، إشغالات، اعلانات، بناء، هدم، ترميم وغيرها، بتراخيص إلكترونية يحصل عليها المواطن مباشرة من «بوابة خدمات المحليات» ( https://lgs.gov.eg/#/home)، مع استبدال كافة الطوابع والأختام بـ QR code، مرفق بها إحداثي الموقع لإضفاء معايير المصداقية والحوكمة على التراخيص على أن يتم ارسال الـ QR code للمواطن في رسالة مع إمكانية حصوله على ترخيص ورقي بناء على طلبه فقط من المراكز التكنولوجية، مما يمكن المواطن التقديم على كافة التراخيص والخدمات ودفع مقابل الخدمة إلكترونياً وبدون الدورة المستندية الورقية.

أكد المحافظ إطلاق منظومة إتاحة ٤٢ خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بعدد ٥ أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب، وخلال ٣ أشهر سيتم تطبيقها في ٥ أحياء أخرى، لافتا إلى أن المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، موضحا التنسيق الكامل على كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأشارت جاكلين عازر نائب المحافظ إلى أنه فيما يخص ترخيص الإعلانات تم تقسيمها إلى ثلاث حالات: الأولى تقدم المواطن للحصول على الترخيص لأول مرة وفيها إما أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال المركز التكنولوجي بالحي ويتم دفع رسم نظر بقيمة ٥٠ قرشا بالإضافة إلى قيمة ٥ جنيهات نظير رسالة sms، أو أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال بوابة الخدمات المحلية، أما الثانية تجديد الترخيص فإنه إما أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال المركز النموذجي أو أن يقدم الطلب مباشرة عن طريق بوابة خدمات المحليات، والثالثة إذا لم يتقدم صاحب ترخيص الإعلان بطلب تجديد الرخصة قبل إنتهاء المدة المقررة للترخيص واستمر في وضع الإعلان يتم احتساب الغرامة الناتجة عن عدم تجديد الترخيص وعند التقديم بطلب الترخيص يعامل معاملة الترخيص لأول مرة.

وأكدت عازر إن التوصيات جاءت نتيجة لورشة العمل التي عقدت مع مختصين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة التنسيق بين المركز النموذجي للخدمات والمراكز التكنولوجية بالأحياء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من بوابة خدمات المحليات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة المحافظ، السبت، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.