شكرا لقرائتكم خبر عن ركود في أسواق بيع ىوشراء الماشية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق بيع الماشية بإسنا جنوب الأقصر، السبت، ركودًا في حركة البيع والشراء رغم انخفاض الأسعار نسبيا، بحسب عدد من التجار، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مما قلل من حركة البيع والشراء في الاسواق .

وقال أحمد سعد، تاجر ماشية، إن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل كبير، وفيروس كورونا أضر بالجميع، مضيفًا أن أسعار الماشية انخفضت هذه الفترة رغم ما نعانيه من ارتفاع في أسعار مستلزمات التربية من أعلاف وذرة وردة وبرسيم مما أدى إلى خسائر كبيرة في تربية الماشية .

تصوير / رضوان ابو المجد

وأوضح عبدالرحمن السيد، صاحب محل جزارة، أن الإقبال في السوق فقط على الماشية التي نقوم بذبحها في المجازر الحكومية والتى يقبل المواطنون على شرائها في محلات الجزارة .

تصوير / رضوان ابو المجد