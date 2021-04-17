شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال عربتين بقطار الإسكندرية- أسوان في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد، عن انفصال عربتين من قطار رقم 158 ركاب القادم من الإسكندرية والمتجه إلى الأقصر في بني سويف بعد ظهر السبت، نتيجة كسر القاطرة الحديدية التي تربط بين العربتين دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أنه تم اصلاح الكسر واستكمال حركة القطار بدون العربة التي انكسرت بها القاطرة بعد توقف استمر 55 دقيقة.