شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: لجنة فنية تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى عزل كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقامت لجنة من مديرية الصحة والادارة الصحية بكفر الزيات بالمرور على مستشفى عزل كفر الزيات العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومدي جاهزية المستشفي لاستقبال الموجة الثالثه من فيروس كورونا واستقبال الحالات، ومتابعة أسر العزل المنزلي، وضمان وصول العلاج لها.

وصرح حميدة بأنه تم التعاقد مع طبيب جراحه أطفال للحضور إلى المستشفي وإنشاء وحدة غسيل كلوي للأطفال وإنشاء عناية مركزه للحالات غير المصابة بفيروس كورونا بسعه 8 أسرة، مؤكدا علي استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.