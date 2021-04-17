شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تأكد غياب محمد الشناوى عن قمة الأهلي والزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير الطريق الدائرى وارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام، والأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.





رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.. ويؤكد: توجيهات من الرئيس بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لأعمال التوسعات.. ووزير النقل: تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 -4-2021 وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام





قمر رمضان يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة اليوم

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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى.. صور

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محمد رمضان يبدع فنيًا بـ"موسى" ويضع نفسه فى مقدمة نجوم الدراما.. أداء متميز من أبطال العمل ووجود مخرج وسيناريست موهوب.. رمضان يتحول لأيقونة فى مقاومة الإنجليز في أحداث الحلقة الرابعة

القمر يقترن بالمريخ الكوكب الأحمر بعد غروب الشمس فى ظاهرة بديعة.. تستمر حتى الساعة 11 مساء.. وتشاهد بالعين المجردة والقمر يكون أكثر إشراقا.. ومعهد الفلك يفتح أبوابه للهواة والزوار لرصد الظاهرة من مرصد حلوان





احذروا درجات الحرارة توالى ارتفاعها.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.. الإثنين ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة.. وتكشف: انخفاض كبير بحرارة الجو من الثلاثاء يصل 12 درجة

قرار نهائي.. تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً





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