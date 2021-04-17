تزوير وترك محل العمل.. 13 خطأ من موظفين تسبّبوا في حادث قطار منيا القمح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت النيابة العامة عن أخطاء وقع فيها عدد من المسؤولين عن حركة القطار رقم "٣٣٩" بمنيا القمح، تسببت في خروج العربيتين الخامسة والسادسة منه عن قضبان السكة الحديدية، ما

ويسلط "الخليج 365" الضوء على أسباب حادث قطار منيا القمح الذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات،

وفق بيان رسمي صادر عن النيابة العامة.

- سائق القطار تجاوز السرعة المُحددة - ثمانية كيلو مترات - في منطقة الإصلاحات المنوه عنها سلفًا بين محطتي بنها ومنيا القمح

- سائق القطار اعتاد المرور على منطقة الإصلاحات أكثر من مرة مُنذ 16 مارس الماضي.

- آخر مرور لسائق القطار من المنطقة قبل الحادث كان 5 أبريل الجاري وعلى علم بطبيعة المنطقة.

- ناظر محطة بنها لم يسلم قائد القطار النموذج "67" حركة الموضح داخله المناطق الواجب تهدئة السرعة فيها وعدم تجاوزها 8 كيلومترات في الساعة.

- ناظر محطة بنها اعتراف في التحقيقات أنه لم يحذر قائد القطار بوجوب تهدئة السرعة في منطقة الحادث باعتبارها منطقة إصلاحات.

- مساعد سائق القطار وناظر المحطة أكدا أنهما لم يوقعا على النموذج "67" حركة" وأثبت قسم التزييف والتزوير بالطب الشرعي صحة قولهما.

- النيابة ضبطت النموذج في محطة بنها مُوقع عليه من أشخاص غير مساعد سائق القطار وناظر المحطة لإبعاد مسؤولية المحطة عن الحادث

- موظف "المعداوي" لم يكن متواجدًا عند عامود "ديسك الخطر" قبل منطقة الإصلاحات لإرشاد قائد القطار بكيفية المرور بحذر.

- سائق القطار لم يتوقف عند العامود وتجاوز اللوائح في حالة تغيب "المعداوي" بضرورة الاستعانة "بمشرف القطار" لإرشاده أثناء المرور بمنطقة الإصلاحات.

- سائق القطار أكد أنه لم يشغل جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC بالقطار طوال الرحلة ووقت وقوع الحادث.

- عول السائق غلق الجهاز بناءً على تعليمات "سكك حديد مصر" بغلقها في مناطق التهدئة لتلافي تأخير مواعيد وصول القطارات.

- رد على ادعاء سائق القطار مدير عام التشغيل على الشبكة بالزقازيق بعدم صدور تعليمات مكتوبة من الهيئة بضرورة تشغيل جهاز المكابح، وجواز إيقافه بمناطق فك الارتباط كالإصلاحات والتطوير.

- النيابة كشفت أن جهاز المكابح حالَ تشغيله يتحكم في سرعة القطار آليًّا أثناء مروره بمناطق الإصلاحات ووجود أجهزة على طول شريط السكة الحديدية ترتبط بالجهاز بإشارات كهربائية تخفض السرعة.