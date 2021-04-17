3 سنوات انتهت بالخيانة.. حل لغز سرقة نصف كيلو ذهب من "عجوز الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، السبت، ملابسات سرقة مشغولات ذبية من منزل عجوز بمنطقة الطالبية، وتبين أن خادمتها وراء ارتكاب الواقعة.

بلاغ ورد إلى المقدم أحمد يسري نائب مأمور الطالبية، من ربة منزل باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من غرفتها تقدر بنحو 500 جرام.

وشكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، فريق بحث بقيادة المقدم محمد الجوهري والرائد إسلام السيد، تركزت جهوده على فحص المترددين على شقة المبلغة ومراجعة كاميرات المراقبة.

تحريات النقيبين محمد حبيب وعمرو الفلافلي معاوني مباحث الطالبية، توصلت إلى أن خادمة كانت تعمل لد المبلغة منذ 3 سنوات وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقتها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبطهما داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر استأجرتها المتهمتان للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة.

وتم بإرشادهما إعادة المسروقات باستثناء 150 جراما قامتا ببيعها وأنفقتا قيمتها على احتياجتهما الشخصية بعد هروبهما.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.