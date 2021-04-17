شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على شراء الخضراوات والفاكهة بأسواق مدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الخضر والفاكهة، بمدن الأقصر انتعاشة كبيرة في حركة البيع بنسبة تجاوزت 60%، من حجم المعروض بمختلف الأسواق بسبب إقبال المواطنين على الشراء في شهر رمضان 2021.

وشهدت الأسواق إقبال على شراء الخضراوات المختلفة وكذلك شراء البطيخ والكنتالوب والبرتقال والجوافة لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة مع إفطار المغرب.

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

وقال شاذلى محمد، تاجر خضروات وفاكهة، إن إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تضرب مدن الأقصر، بالاضافة أن الغالبية تتجه جميعها لموائد الرحمن التي انتشرت على طرق الصعيد، كما تستهلك غالبية الأسر كميات كبيرة خلال الـ10 أيام الأولى من الشهر الكريم، ثم تتجه بعدها أنظار الأسر إلى ملابس العيد والكعك.