شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل المختصين عن إحداث هبوط أمام المستشفى التعليمي للنيابة الادارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، المختصين عن سوء حالة الرصف ووجود هبوط أمام المستشفي التعليمي بشبين الكوم للنيابة الادارية، للتحقيق في الواقعة ومعاقبة المتسببين وإلزام المقاول منفذ العملية بإصلاح أعمال الرصف على نفقته الخاصة.

كان محافظ المنوفية، لاحظ خلال جولته أمس الجمعة، سوء حالة الرصف في الشارع أمام المستشفي التعليمي، وعلي الفور قرر تشكيل لجنة من مدير مديرية الإسكان وممثل عن كلية الهندسة جامعة المنوفية، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمعاينة على الطبيعة، وإعداد تقرير بالواقعة.

حيث أفادت اللجنة أن الأسباب المؤدية للهبوط فوق خط الصرف بالشارع أمام المستشفي التعليمي نتج عن عدم دمك طبقة الردم أعلي خط الصرف المغذي للمستشفي قبل بدء عملية الكشط والمنفذة بإشراف مديرية الطرق والنقل، طبقا للمواصفات الفنية، وعدم إجراء اختبارات الدمك لها، وكذا إحتمالية وجود تسريب في الخط المنفذ بمعرفة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وأقرت اللجنة تحمل المقاول التكلفة المحتملة لإصلاح الهبوط كاملة، إعمالا بنص الكود المصري لأعمال الطرق، والذي يتضمن إذا ظهر بالأعمال خلال مدة الضمان أي عيب أو خلل ناتج عن عيب في التنفيذ فعلي المقاول إصلاحه.

وشدد محافظ المنوفية على اللجنة المشكلة لاستلام أعمال الرصف بمراعاة المواصفات الفنية المقررة، مؤكدا على أنه لا مكان لمقصر أو فاسد حفاظا على المال العام.