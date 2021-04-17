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بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية: استمرار الصلوات بالأعياد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلاد أفريقيا، استمرار الصلوات فترات أعياد عيد الفصح 2021 ، والتي تبدأ من 25 أبريل الجاري (أحد الزعف)، وحتي 2 مايو المقبل (احد الفصح) في الكنائس بمصر، حيث لم تصدر تعليمات رسمية بالإغلاق علي مستوي الدولة.

وتابع بيان الروم الأرثوذكس، أنه يراعي خلال الخدمات الكنسية التعليمات الوقائية لوباء ، وذلك بارتداء المصلين القناع الواقي ووجود المطهرات عند مدخل الكنيسة، وتجنب التجمع داخل الكنيسة، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين المصليين، وان يكون عدد المصليين بنسبة لا تتجاوز 25% من السعة الاستيعابية للكنائس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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