شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية: استمرار الصلوات بالأعياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلاد أفريقيا، استمرار الصلوات فترات أعياد عيد الفصح 2021 ، والتي تبدأ من 25 أبريل الجاري (أحد الزعف)، وحتي 2 مايو المقبل (احد الفصح) في الكنائس بمصر، حيث لم تصدر تعليمات رسمية بالإغلاق علي مستوي الدولة.

وتابع بيان الروم الأرثوذكس، أنه يراعي خلال الخدمات الكنسية التعليمات الوقائية لوباء كورونا، وذلك بارتداء المصلين القناع الواقي ووجود المطهرات عند مدخل الكنيسة، وتجنب التجمع داخل الكنيسة، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين المصليين، وان يكون عدد المصليين بنسبة لا تتجاوز 25% من السعة الاستيعابية للكنائس.