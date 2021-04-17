شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الاقصر ارتفاع في درجة حرارة الجو، اليوم السبت، وهو ما أدى لعزوف عدد كبير من المواطنين للخروج، مما أثر على عملية البيع والشراء في المحالات التجارية، التي خلت من الزبائن، بالرغم من فتح المحال التجارية ابوابها.

تصوير - رضوان ابو المجد

ولجأ الباعة بأسواق مدن الأقصر إلى التندات وغلق جزء من الأبواب للجلوس في الطل بعيدا عن الحرارة المرتفعة واستكمال الصيام في اليوم الخامس من رمضان.

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

من جانبها، رفعت صحة الأقصر حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وهيئة الإسعاف والطب الوقائي، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، محذرة الاهالى من التعرض لموجات الحر والشمس المباشرة، مشددة بعدم التواجد بالخارج في ظل ارتفاع درجات الحرارة.