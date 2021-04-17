شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة كفرالشيخ» تشيد بالمشاركة المجتمعية في التبرع لتطوير المنظومة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بالمشاركة المجتمعية والتبرع لتطوير منظومة الصحة بكفرالشيخ، ودعت إلى إستمرار المساهمة في تحسين الخدمات الصحية بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.

وأشارت إلى التبرع بثلاجة كريازي «14 قدم» جديدة للصيدلية الرئيسية بمستشفى صدر كفرالشيخ، لافتة إلى أنه تم اليوم أيضا التبرع بجهاز تنفس صناعي لمستشفى الحامول المركزى.

وشكرت المتبرعين على جهودهم العظيمة في إنشاء، وتشغيل المنشآت الصحية في كفر الشيخ.