شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: فرق العلاج الطبيعي تواصل تقديم الخدمة لمرضى العزل في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي تواصل جهودها المكثفة بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة وعلي مدار الساعة، تقديم الخدمة الطبية، وجلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بأقسام العزل وجميع المرضي بالعنايات المركزة بالمستشفيات، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضى، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تشكيل لجان فنية للمرور الدوري والمستمر لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضى، والتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج بشكل جيد، بالإضافة إلى متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي، وزيادة نسبة البروتين لمرضي فيروس كورونا، حسب الحالة الصحية لهم.

وأكد وكيل الوزارة استمرار اللجان المخصصة لمتابعة عدادات الأكسجين، ونسب الإستهلاك لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، بجانب التواصل المستمر مع اللجنة العلمية في تطبيق بروتوكول العلاج للحالات المرضية المختلفة.