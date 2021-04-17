شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكنيسة يقدم التهنئة بشهر رمضان إلى محافظ شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في مكتبه، مساء اليوم، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى، حيث قدم الوفد باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة إلى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الاسلامى والمسيحى يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم بعضا في كافة المناسبات.

كما أكد على أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين على السواء، حيث شهد العبور العظيم في العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لاخوانهم المسلمين في رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء.

ومن جانبه، أكد المحافظ على تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه في كافة المناسبات، وأنه لا فرق بينهم.. معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام في مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد.

وأشار إلى حشد كافة فئات الشعب المصرى في مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية على أرض سيناء.