شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية.. وكيل «تعليم المنوفية» يتابع وصول احتياجات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية استعداداتها لعقد اختبارات الدور الأول للعام الدراسي الحالي لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها وتخصصاتها، وامتحانات مدارس التربية الخاصة ومتابعة تنفيذ تعاقدات الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وتابع أحمد سويد مدير المديرية، اليوم السبت، يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية، وصول احتياجات مدارس التعليم الفني والتعليم العام ومدارس التربية الخاصة من أجهزة ومعدات وماكينات تصوير وماكينات طباعة لدواوين الإدارات ومراكز توزيع الأسئلة، كما اطمئن مدير المديرية على توافر كراسات الإجابة للشهادة الإعدادية بمخازن المديرية خلال تفقده لمخزن التوريدات والتي رافقه خلالها مدير إدارة التوريدات ومسئول مخزن المديرية ومسئول الأمن بالديوان ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري وعضو بالتخطيط والمتابعة ومعاون المديرية.

كما وجه سويد بأهمية التأكد من سلامة صناديق نقل الأسئلة وعمل الصيانة العاجلة للصناديق التي تتطلب ذلك.