شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الاستعدادات الخاصة للامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التربية والتعليم استعدادات المديرية الخاصة، ببدء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر انطلاقه غدا الأحد 18 أبريل، وينتهى الخميس 22 من نفس الشهر.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اليوم السبت، عقد اجتماع عبر برنامج teams مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء والمتابعة و85 مدير مدرسة ثانوي عام وخاص بجميع الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة أخر الاستعدادات النهائية لبدء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، والتي تستمر 3 أيام (الأحد 18 /الثلاثاء 20 والخميس 22 )

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطاب الوارد من الوزارة والتأكيد على صلاحية جهاز التابلت والتحديثات الخاصة بالامتحانات وكفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وقياس كفاءة شرائح 4g، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين والالتزام بالتباعد داخل اللجان وارتداء الكمامة.